Dit romantische gebaar van een man op het vliegveld ging he-le-maal mis

Zul je altijd zien; doe je een keer iets romantisch, loopt het volledig in de soep. Daar kan een man uit Zwitserland over meepraten. Hij wilde zijn vriendin verrassen, maar dat resulteerde in een torenhoge rekening en een flauwvallende geliefde.

De man in kwestie had drie vliegtickets naar Japan geboekt, waaronder eentje voor zijn vriendin. Maar wat had de romanticus nou bedacht: hij had het koosnaampje van zijn vriendin opgegeven. De Zwitser van Thaise origine voegde tussen haar voor- en achternaam het koosnaampje ‘duang’ toe op het ticket, wat zoveel betekent als ‘lieverd’.

Paspoort

Hartstikke zoet, maar daar hebben de genadeloze grondstewardessen mooi geen boodschap aan. De vrouw kon niet inchecken omdat haar naam op het ticket niet overeenkwam met de naam op haar paspoort. De naam kon bovendien niet aangepast worden, wat betekende dat ze een nieuw ticket moest kopen voor de volgende dag.

Flauwviel

Het hele gezelschap besloot daarom op te splitsen zodat de twee anderen in ieder geval nog wel die dag naar Japan konden. Maar je voelt hem al aankomen: ook dat ging mis. Door alle heisa hadden zij hun vlucht gemist en moesten er dus in totaal drie nieuwe tickets geboekt worden. Tot overmaat van ramp werd de vrouw zo nerveus van de hele toestand dat ze ter plekke flauwviel. Ambulancepersoneel moest haar weer op de been helpen. Kortom: de Zwitser laat het wel uit z’n hoofd ooit nog een romantische move te maken.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock