Feestelijk en romantisch nieuws voor acteur Hugh Grant

Hugh Grant deelt vandaag een gezellig nieuwtje met de wereld. Want dat hij op zijn 57e nog een romanticus is, bewijst hij maar weer eens.

Want nu is het bekend: hij gaat trouwen. En wel met zijn 39-jarige vriendin Anna Eberstein.

Tijd voor een bruiloft

De twee zijn al 6 jaar samen, dus een erg grote verrassing is het niet. Ze hebben er wel de vaart zin zitten: eind van deze maand is het al raak. Ze gaan elkaar hun jawoord geven in het Londense stadsdeel Kensington and Chelsea. De twee hebben al drie kinderen. De Notting Hill-ster heeft ook al twee kinderen met zijn ex Tinglan Hong.

