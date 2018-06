Politie maakt zich grote zorgen om vermiste Romy (15) 

De politie Flevoland zoekt met alle macht naar de 15-jarige Romy uit Flevoland. Het tienermeisje is spoorloos verdwenen.

Vanmiddag om 11.30 uur werd Romy als vermist opgegeven. Het lijkt om een ‘vrijwillige vermissing’ te gaan, maakt de politie duidelijk aan het De Stentor. “Wij maken ons zorgen om het meisje en hopen haar snel te vinden.”

Marknesse

Waar Romy nu kan zijn, is niet bekend. Ze woont in ieder geval in Marknesse, een dorp dat in het noordoosten van Flevoland ligt. De politie kamt met honden, paarden en een helikopter dat gebied uit. Meer dan onderstaande uiterlijke kenmerken wordt omwille van haar privacy nog niet prijsgegeven.

Bril

Op Facebook worden volop foto’s van het meisje gedeeld. Romy draagt een grote bril, heeft donkerblond haar tot op haar schouders, een slank postuur en is 1,65 meter lang. Wat voor kleding ze droeg toen ze vermist raakte, is niet bekend. De politie verzoekt mensen die meer informatie over Romy hebben te bellen naar 112.

Bron: De Stentor. Beeld: Facebook