Romy Boomsma deelt prachtige foto van haar bolle babybuik

Romy Boomsma is zwanger van haar 2e kindje en deelt haar groeiende buik graag met haar volgers.

Op Instagram plaatst de vrouw van Arie Boomsma dan ook een mooie foto van haar bolle buik en haar dochter Bobby.

Gaat sneller

Over haar zwangerschap vertelt Romy aan Vogue: “De vorige keer werd ik compleet in beslag genomen door het zwanger zijn waardoor ik veel angstiger was. Tijdens deze tweede zwangerschap kan ik dat gelukkig beter loslaten, en ben ik er veel minder bewust mee bezig. Ik sport kalmaan door en voel me daardoor dit keer ook een stuk fitter. Nu weet ik ergens ook beter wat mij allemaal te wachten staat, dus dat werkt mentaal anders.”

💙💚💙 Een bericht gedeeld door Romy Boomsma 🌿 (@romyboomsma) op 3 Nov 2017 om 6:47 PDT

Romy en Bobby:

lievelings. Een bericht gedeeld door Romy Boomsma 🌿 (@romyboomsma) op 22 Sep 2017 om 3:43 PDT

