Romy Boomsma deelt raak bericht over nieuwe abortuswet in de VS

Afgelopen woensdag werd in de Amerikaanse staat Alabama de strengste abortuswet van het land aangenomen. Veel (inter)nationale beroemdheden uiten nu hun kritiek op de nieuwe wet. Ook Romy Boomsma laat vrijdag van zich horen.

De nieuwe abortuswet verbiedt zo goed als alle abortussen. Voor vrouwen die bijvoorbeeld zijn verkracht, wordt dus geen uitzondering gemaakt. Dat gebeurt alleen als de gezondheid van de zwangere vrouw in gevaar is. Artsen die toch abortussen uitvoeren, hangt een forse gevangenisstraf boven het hoofd.

Ongevraagd en ongepland

En dat is iets waar Romy niet bij kan. “Je kunt voor of tegen abortus zijn. Dat doet er verder niet toe. Wat ik zorgwekkend vind, is dat anderen – in dit geval 25 mannen van middelbare leeftijd – voor vrouwen bepalen wat er met hun lichaam gebeurt. Die ook vrouwen en minderjarige meisjes met deze wet verplichten een zwangerschap te voldragen die is ontstaan door een verkrachting, of incest. Ongevraagd en ongepland”, begint ze haar pleidooi.

Te absurd voor woorden

“Ik kan er niet bij met mijn hoofd”, gaat ze verder. “Het gaat niet om het voor of tegen abortus zijn. Dat is een hele andere discussie. Misbruik, incest of verkrachting zijn zaken die nooit zo moeten zijn. De gevolgen daarvan zou een vrouw zelf in de hand moeten kunnen hebben. Juist dan. Ik vind het te absurd voor woorden dat mannen vrouwen de zeggenschap over hun eigen lichaam ontnemen”, besluit ze.

In de roos

Onder haar post stroomt het vol met wisselende reacties. Niet iedereen is het met haar eens. Onder anderen Lieke van Lexmond wél. “In de roos! Ik sluit me hier volledig bij aan”, reageert ze. Iemand anders schrijft dat het aantal abortussen er niet minder op zal worden. Ze is bang dat veel vrouwen door deze wet het heft in eigen handen nemen.

Dat bevestigt ook mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een heldere tweet. Daarin staat onder meer dat de abortuswet vrouwen niet stopt, maar ze zich alleen maar meer onzeker voelen:

Key facts about abortion bans: – People have abortions all the time, regardless of what the law says

– Almost every death and injury from unsafe abortion is preventable

– Criminalising abortion does not stop them, it just makes them less safehttps://t.co/W5kdXZDmVK — Amnesty International (@amnestyusa) 16 mei 2019

Bron: Instagram Romy Boomsma. Beeld: ANP