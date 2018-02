Romy Boomsma deelt eerste foto waarop baby Mozes z'n ogen open heeft

Als je twee bloedmooie ouders als Arie en Romy Boomsma hebt, kan het haast niet anders dan dat jij ook zo’n knapperd wordt. Zo ook baby Mozes, zien we nu al.

Romy deelt een nieuwe foto van haar zoontje op Instagram. Dit is de eerste keer dat we de kleine met z’n ogen open zien. Wat een prachtige kijkers. “Zo verliefd”, schrijft een trotse moeder bij het kiekje.

♡ zo verliefd. Een bericht gedeeld door Romy Boomsma 🌿 (@romyboomsma) op 10 Feb 2018 om 12:55 (PST)

Kerstavond

Mozes Wolf Boomsma werd op kerstavond geboren. Hij is nu dus ruim een maand oud. Zijn grote zus, Bobby, is maar wat trots op haar broertje. Zowel Romy als Arie trakteren hun volgers regelmatig op lieve foto’s en filmpjes van hun schattige kinderen. In februari 2016 werd het koppel voor het eerst ouders, met de geboorte van Bobby.

wel vandaag♥️. Een bericht gedeeld door Romy Boomsma 🌿 (@romyboomsma) op 26 Jan 2018 om 9:15 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: ANP, Instagram