Romy Boomsma voor het eerst open over bevalling: "Na 4 keer persen kwam onze zoon ter wereld"

Romy Boomsma beviel precies 4 weken geleden van haar eerste zoontje, Mozes Wolf.

Op social media is ze nu eerlijk over hoe dat allemaal is verlopen.

Gezinnetje

Daarnaast plaatst ze ook een foto van zichzelf met haar pasgeboren baby; 10 minuten na de geboorte. Romy leerde haar man Arie kennen tijdens een yogales. De vonk sloeg gelijk over en in 2015 zijn ze getrouwd. In februari 2016 werd hun dochter Bobby geboren. Romy was docent Nederlands en fotomodel; nu is ze fulltime moeder.









Mozes samen met zijn grote zus Bobby:

Bob&Moos ♡ Een bericht gedeeld door Romy Boomsma 🌿 (@romyboomsma) op 31 Dec 2017 om 3:09 (PST)

Bron & Beeld: Instagram