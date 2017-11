Romy Boomsma deelt pikante (en blote) foto van haar hoogzwangere lichaam

Romy Boomsma deelt op Instagram een foto van een outfit die maar weinig verhult.

Ze poseert in lingerie en de moeder van Bobby en vrouw van Arie laat vol trots haar bolle babybuik zien. Romy is over ongeveer een maand uitgerekend.

Mijn lijf

Bij het plaatje schrijft ze een emotioneel betoog over het moederschap: “Dit lichaam droeg mijn dochter 9 maanden lang, voedde haar de daaropvolgende 14 maanden en is nu al bijna 8 maanden lang het thuis van mijn zoon. Het zal hierna niet hetzelfde zijn als voor die tijd, maar dat ben ik als persoon ook niet. En dat vind ik mooi, nu. Alsof er met het moederschap ook een andere vrouw is geboren. Een vrouw die minder kritisch naar zichzelf kijkt, focust op de kracht en mooie dingen waar het vrouwelijk lichaam toe in staat is, en voor staat.”

Ze gaat verder met: “In plaats van te concentreren op wat altijd maar beter, strakker, slanker of anders kan. Tijdens mijn eerste zwangerschap heb ik nauwelijks foto’s gemaakt, ik vond het lastig me over te geven aan de veranderingen die een zwangerschap met zich meebrengt, het fysiek ongemak en ik had me veel teveel ingesteld op de ‘magie’ van het zwanger zijn. Leven dragen. Terwijl ik dat de eerste keer helemaal niet zo heb ervaren en iedere zwangerschap anders is. Dit keer voelt het heel anders, en of dat komt door de groei die ik heb doorgemaakt als vrouw nu ik moeder ben, of doordat ik me zoveel meer bewust ben van de voorbeeldfunctie die bij die nieuwe rol hoort, weet ik niet. Maar ik ben trots op mijn rondingen, de veranderingen, en omarm het zwanger zijn en mijn lichaam waardoor ik veel meer en bewuster geniet.”

“En ik weet nu, terugkijkend op foto’s van mezelf voor de zwangerschappen, en de paar foto’s van tijdens mijn zwangerschap van Bobby dat die kritische zelfblik zo zonde van de tijd is. En belangrijker nog, ook wat we onze kinderen zullen meegeven. En dat vind ik een van de meest opvallende lessen die ik geleerd heb tot nu toe, ze nemen onbewust zoveel van ons over. Dan kies ik er als moeder graag voor om ze zelfliefde mee te geven.”

