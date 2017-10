De buik van Romy Boomsma groeit en dat dat mag gezien worden! De 25-jarige echtgenoot van presentator Arie Boomsma (43) deelt een spiegelfoto op Instagram.

Het stel is in verwachting van hun tweede kind en maakte in juli dit jaar bekend dat het een jongetje wordt. Romy en Arie hebben al een meisje: Bobby Jo van anderhalf. Romy is eind dit jaar uitgerekend.







Bron: Shownieuws. Beeld: ANP