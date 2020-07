Arie en Romy Boomsma verwelkomden hun prachtige dochter Juniper op 3 juni. Voor het eerst vertelt Romy haar bevallingsverhaal. Dat doet ze via een openhartig bericht op Instagram. Ze vertelt hierin hoe trots ze is en hoe compleet ze zich nu voelt.

Juniper is het derde kindje van Arie en Romy Boomsma, na Bobby en Mozes.

Weeën

Het was Romy’s wens om thuis te bevallen en die is gelukkig in vervulling gegaan. Ze vertelt hoe de weeën rond 15.30 uur begonnen, terwijl haar zusje Ruby deze timede. “Bobby hield mijn hand vast terwijl ik rondjes door de tuin liep omdat ik merkte dat het in beweging blijven de weeën krachtiger maakte”, schrijft ze.