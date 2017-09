Romy Boomsma laat bijzondere familietatoeage zien

Niet alleen Arie Boomsma deelt veel van zijn leven op social media, ook zijn vrouw Romy deelt regelmatig kiekjes van bijzondere familiemomenten. Zo ook deze foto met haar zussen.

Dit weekend plaatste Romy een foto van een bijzondere tatoeage op social media. Uit het bijschrift blijkt dat ze deze tatoeage een aantal jaar geleden met haar zussen heeft laten zetten. Niet alleen met haar zussen, want in een reactie schrijft ze als iemand naar de betekenis vraagt: “Een vredesduifje. Mijn zusje, moeder, en ik lieten hem jaren geleden zetten en nu mijn ‘nieuwe’ zussen en Arie ook. En is het langzaamaan onze familie tatoeage aan het worden.”

zussen. ♡ Een bericht gedeeld door Romy Boomsma 🌿 (@romyboomsma) op 17 Sep 2017 om 4:06 PDT

nauwelijks geslapen vannacht, maar wel een nieuw lievelingsvest @ilovemrmittens ♥️ Een bericht gedeeld door Romy Boomsma 🌿 (@romyboomsma) op 5 Sep 2017 om 5:03 PDT

Bron en beeld: Instagram.