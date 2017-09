Begin juli maakten Arie Boomsma en zijn vrouw Romy bekend dat ze hun tweede kindje verwachten. Hoe lang Romy precies zwanger is, is niet bekend. Maar haar buik groeit al goed.

Op Instagram deelt Romy een foto in een lange witte jurk waar haar babybuik al goed in te zien is. “Hier groeit mijn zoon, en ik daaromheen”, schrijft ze bij het plaatje.

hier groeit mijn zoon, en ik daaromheen. Een bericht gedeeld door Romy Boomsma 🌿 (@romyboomsma) op 12 Sep 2017 om 5:32 PDT

twee jaar getrouwd, en elke dag meer liefde. ♡ Een bericht gedeeld door Romy Boomsma 🌿 (@romyboomsma) op 19 Aug 2017 om 4:00 PDT



