Romy Boomsma haalt fel uit na een kritische column over haar

We blijven genieten van de mooie plaatjes van het fotogenieke gezin Boomsma. Vandaag deelt Romy weer een idyllische foto, maar met een wat tekst eronder.

Op Instagram laat Romy weten dat ze het absoluut niet eens is met de column van journalist Loes Reijmer, die afgelopen vrijdag in de Volkskrant stond.

Vastgesnoerd aan je kind

In haar column wijst Loes onder andere op het feit dat Romy fulltime moeder is en het moederschap ‘verheerlijkt’. “Romy’s Instagramposts verheerlijken het natuurlijke moederschap, de totale opoffering, het vastgesnoerd-aan-je-kind-zitten en borstvoeding boven alles. Dingen die niet echt verenigbaar zijn met werk of het voor moeders toch nog altijd problematische concept genaamd ‘een eigen leven’, of pardon: ‘een uurtje voor jezelf’.”

Wegschrijven van schuldgevoelens

Romy noemt de column een ‘gefrustreerde column’. Ze legt uit: “Ik deel op mijn Instagram persoonlijke bevindingen en gedachtes, propageren zou ik het niet bepaald noemen. Meer fragmenten uit mijn eigen leven. Zo’n column over mij schrijven voelt meer als het wegschrijven van schuldgevoelens, dan dat ik nu het gevoel heb dat mijn keuzes niet de juiste zijn voor ons gezin.”

Fulltime moeder

Over haar keuze voor het fulltime moederschap zegt Romy: “Dat ik nu niet werk betekent niet dat ik alleen maar zorg, wel dat we als stel hebben gekozen geen gebruik te maken van opvang maar het samen in te vullen tot ze naar school gaan. Maakt die keuze mij minder geëmancipeerd? Juist niet, het is namelijk mijn keuze en ook dat is emancipatie als je zo graag wil labelen.”

Reactie

Loes reageert weer op Romy’s Instagrampost via RTL Boulevard met het volgende bericht: “Om een groot misverstand uit de weg te ruimen: ik heb Romy niet aangevallen – of niet willen aanvallen – op haar persoonlijke keuze om thuis te blijven bij de kinderen. Die keuze staat vrouwen gelukkig vrij en dat zal ik ook altijd verdedigen. (…) Het lijkt me juist heel goed met haar te gaan, evenals met haar kinderen. En ze lijkt me een ontzettend leuke moeder, dus daar was de kritiek helemaal niet op gericht.”

Nou, dat is toch weer aardig van Loes. Wat vind jij van de hele discussie?

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: Instagram