Romy Boomsma deelt een belangrijke reminder over het moederschap

Romy Boomsma, de vrouw van presentator Arie Boomsma, deelt regelmatig prachtige foto’s van haar 2e zwangerschap. Én een net zo mooie boodschap.



Samen kreeg het koppel al een dochter, Bobby Jo, die in februari 2 jaar wordt. Zij wordt dus grote zus: Romy is nu zwanger van een jongetje. En met dit grote cadeau in aankomst, deelt de 25-jarige moeder een belangrijke reminder over het moederschap.

Loslaten

“De grootste uitdaging in het moederschap zit hem bij mij in het loslaten”, geeft Romy op Instagram toe. “Iets wat ik totaal niet had verwacht of zien aankomen van tevoren. Tijd voor mezelf te maken, en die ook te pakken als de tijd en ruimte er is.”

Stressvol kappersbezoekje

Ze kaart een kappersbezoek aan, enkele maanden na haar bevalling van dochtertje Bobby. “Bobby was toen 8 maanden oud. Ik racete op de fiets met mijn haar nog nat en een onrustig gevoel in mijn buik naar huis, omdat het rond die tijd altijd tijd was om te voeden en ik bang was dat ik te laat was, en zij dan overstuur. Bij thuiskomst was er natuurlijk niets aan de hand en hadden die extra 20 minuten föhnen helemaal niets uitgemaakt.”

Totaal afhankelijk mensje

Ze vervolgt: “Het kwam niet uit gebrek aan vertrouwen naar Arie toe, of mijn moeder die weleens oppast, dat ik het zo lastig vond om weg te gaan. Maar met het alles overweldigende gevoel om zo nodig te zijn en een klein mensje te hebben dat zo totaal afhankelijk is. En hoe om te gaan met mijn nieuwe rol, als fulltime moeder.”

Nooit meer alleen

Het heeft Romy 1,5 jaar gekost om met een gerust hart de deur achter zich dicht te trekken en Bobby niet met zich mee te nemen. “En met een leegachtig hoofd even alleen te zijn zonder elke paar minuten mijn telefoon te checken en een constant opgejaagd gevoel te hebben. En daar vooral even van te genieten. Want je bent eigenlijk nooit meer alleen als je ouders wordt. Fysiek misschien wel, maar mentaal niet.”

Duwtje van Arie

Ze geniet nu veel meer van het moederschap, nu ze wat meer kan loslaten en daar haar weg in vindt. “En ik hoop dat gevoel vast te kunnen houden als onze 2e er straks is, te genieten van het af en toe een paar uurtjes alleen zijn en niets hoeven. Het is zo belangrijk om even op te laden, en soms wat afstand te nemen om zo met vernieuwde energie weer door te kunnen. Al zal dat de deur uitgaan straks waarschijnlijk weer met een duwtje van Arie moeten gebeuren de eerste paar keer. En dat vind ik helemaal oké.”

Bijna 30 weken zwanger. Zo langzaam als ik de tijd vond gaan toen ik zwanger was van Bobby, zo vliegt het nu voorbij. ♥️ Een bericht gedeeld door Romy Boomsma 🌿 (@romyboomsma) op 17 Okt 2017 om 6:57 PDT

Een bericht gedeeld door Romy Boomsma 🌿 (@romyboomsma) op 19 Okt 2017 om 12:46 PDT

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bron: Instagram Romy Boomsma. Beeld: Instagram, Brunopress