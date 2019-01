Romy Boomsma vertelt openhartig over plastische chirurgie

Romy Boomsma is op social media altijd eerlijk over het leven met haar gezin en de minder leuke dingen die daarbij komen kijken. In een interview vertelt ze nu ook openhartig over plastische chirurgie.

In de nieuwe LINDA. vertelt Romy openhartig over haar gezin en doet ze ook niet geheimzinnig over plastische chirurgie. “Daar wil niet geheim over doen”, zegt ze. “Ik heb al honderd jaar fillers in mijn lippen, al vér voor het hip werd op Instagram. Daarmee wil ze niet zeggen dat ze helemaal achter deze trend staan. Zo vindt ze het “niet oké” dat sommige artsen alles maar blijven opspuiten. Ook wil ze benadrukken dat je er goed over na moet denken voor je iets aan jezelf laat doen.

Bron: LINDA. Beeld: ANP