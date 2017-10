Romy Boomsma is 30 weken zwanger en deelt prachtige foto's

Romy Boomsma, de vrouw van sportfanaat en presentator Arie, vindt haar tweede zwangerschap snel gaan.

Samen kreeg het koppel al een dochter, Bobby, die 1,5 jaar is. Romy is nu in verwachting van een jongetje.

Gaat snel

Op Instagram schrijft ze: “Bijna 30 weken zwanger. Zo langzaam als ik de tijd vond gaan toen ik zwanger was van Bobby, zo vliegt het nu voorbij.” Ze is eind dit jaar uitgerekend. De 43-jarige Arie en de 26-jarige Romy trouwden in 2015.

Ze houden hun intieme leven zéker actief. Arie: “We – doelend op zichzelf en zijn vrouw Romy – kiezen er, zeer tegen onze gewoonte in, nu voor om vroeg naar de slaapkamer te gaan. Want we weten: als we later pas gaan liggen, vallen we in slaap”.

Bijna 30 weken zwanger. Zo langzaam als ik de tijd vond gaan toen ik zwanger was van Bobby, zo vliegt het nu voorbij. ♥️

Romy en haar dochter Bobby:

lievelings. Een bericht gedeeld door Romy Boomsma 🌿 (@romyboomsma) op 22 Sep 2017 om 3:43 PDT

ik geloof dat Bobby net zo van de zon geniet als haar ouders, top.💓 Een bericht gedeeld door Romy Boomsma 🌿 (@romyboomsma) op 12 Mei 2017 om 11:34 PDT

Bron & Beeld: Instagram