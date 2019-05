Romy Monteiro bedankt hulpverleners en fans na autocrash

Zondagmiddag reed Romy Monteiro met hoge snelheid over het circuit van Zandvoort toen ze van de baan vloog en crashte. Romy wil alle hulpverleners en fans bedanken voor hun hulp en steun.

Dat schrijft de musicalster op Instagram.

Toffe race

Romy crashte met 120 kilometer per uur tegen een muur en sloeg daarna een aantal keer over de kop. Maar ondanks de crash, vond Romy het ‘een hele toffe race’. ‘‘Het was een heftige crash maar ook een heftige race!” schrijft ze. ‘‘Het gaat goed, ik ben niet ernstig gewond, ook al zou je dat wel denken na de crashbeelden online. Ik ben er goed vanaf gekomen met wat kneuzingen en blauwe plekken! Thanks, engeltjes boven.”

Bedankje

Romy wil haar fans bedanken voor alle lieve en bezorgde berichtjes. Maar ze wil vooral degenen bedanken die haar hebben geholpen na het ongeluk. ‘‘Hulde aan alle hulpverleners ter plekke die mij uit de auto sneden, terwijl ze lieve dingen zeiden om me gerust te stellen. Aan het medisch personeel die me hebben verzorgd én m’n hand vast bleven houden en aan de politie-escort naar het ziekenhuis vanwege de files. Iedereen was zó lief, bezorgd en professioneel. Dank!”

Extra aanstellen

Wat Romy nu gaat doen? Rustig herstellen op de bank en zich lekker in de watten laten leggen door haar partner. ‘‘En een beetje extra aanstellen”, grapt ze. Wij geven haar groot gelijk!

Bron: Instagram. Beeld: ANP