Musicalster Romy Monteiro crasht op circuit Zandvoort

Musicalster Romy Monteiro is zondagmiddag tijdens de Jumo Racedagen in Zandvoort gecrasht. De brunette deed mee aan de Ladies GT Race, maar Telegraaf meldt dat dit niet tot een goed einde kwam.

De 26-jarige Romy Monteiro maakte een heftige crash met de racewagen waarin ze reed, voor de ogen van allerlei fans en toeschouwers.

Crash Romy Monteiro

Het ongeval gebeurde in de Arie Luyendijkbocht vlak voor de tribunes. Omstanders vertellen aan Telegraaf dat de auto van Romy meerdere malen over de kop ging, voor de wagen tot stilstand kwam. De hulpdiensten waren langere tijd met haar bezig, aangezien ze klaagde over pijn in haar nek.

Afgelast

Aan de Ladies GT Race deden nog meer bekende Nederlanders mee, waaronder Antoinette de Jong, Kim Kötter en Do. De race is na de crash van Romy afgelast. Inmiddels is Romy afgevoerd naar het ziekenhuis, maar hoe het met haar gaat is nog niet duidelijk.

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP Foto