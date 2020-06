Toen Romy Monteiro (27) Playboy-fotograaf Jasper Suyk op een feestje ontmoette, sprong de vonk meteen over. Totaal onverwachts, want Romy had net haar verloving met Django verbroken en daarboven op was ze overwerkt én overspannen. Over die verbroken relatie vertelt ze nu in de nieuwste editie van Beau Monde.

Sinds haar nieuwe relatie lijkt het leven Romy weer toe te lachen. Ze kon niks anders dan verliefd worden toen ze haar Jasper leerde kennen. “Iedereen heeft een Jasper in haar leven nodig.” Maar vlak voor die ontmoeting speelde zich een pijnlijke liefdesbreuk af. “De breuk voor veel mensen als een verrassing, terwijl wij al even wisten dat het geen toekomst had.”

Het succesvolle meisje met de militair

Heel Nederland kon via social media meegenieten van Romy’s relatie met militair Django. Dat maakte het extra lastig voor de musicalster om naar buiten te treden met haar nieuwe liefde. Ze geeft toe hoe moeilijk dat was. “In mijn vorige relatie was er een soort druk ontstaan; het mooie succesvolle meisje met die knappe militair. Ik had het idee dat alles perfect moest zijn.”