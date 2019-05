Romy Monteiro openhartig over eerste momenten na autocrash

Tijdens de Ladies GT vloog Romy Monteiro met hoge snelheid van de baan. De zangeres vertelt voor het eerst over de momenten na de crash.

Met 120 kilometer per uur crashte Romy tegen een muur, waarna ze meerdere keren over de kop sloeg.

Gekneusd

Het was een heftige klap, maar gelukkig is de zangeres niet heel ernstig gewond geraakt. “Ik heb een gekneusd borstbeen, beetje blauwe plekken en een beetje stijfheid”, vertelt Romy aan RTL Boulevard.

Geschrokken

Jasper Suyk, Romy’s nieuwe liefde, was erg geschrokken van de crash. “Ik schrok veel meer dan ik had verwacht”, geeft hij toe. Hij wist in eerste instantie ook niet dat het Romy was, die zo’n smakkerd maakte. “Ik probeerde alleen maar op de beelden te kijken wie het was.”

Best wel eng

Daarom was Romy’s eerste reactie dan ook dat iemand haar vriend gerust moest stellen. “Toen ik op z’n kop lag zei ik alleen maar: ‘Mijn vriend… m’n vriend moet weten dat ik oké ben'”, legt ze uit. “Er kwamen schermen, brandweerauto en ambulances. Dat is best wel eng als je dat ziet gebeuren natuurlijk. Ik wist niet dat hij niet precies wist dat ik dat was.”

Medische checks

Ook in het ziekenhuis bij de medische controle vroeg Romy de hele tijd naar haar vriend. “Toen hij er eenmaal was, heb ik z’n hand gepakt en niet meer losgelaten. 4 uur lang bij alle medische checks.” Gelukkig maakt Romy het, ondanks wat lichamelijke klachten, het dus goed!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP