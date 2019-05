Romy Monteiro vertelt over haar eerste ontmoeting met Jasper

Begin deze maand deelde Romy Monteiro het leuke nieuws dat ze een nieuwe liefde heeft. Ze is namelijk tot over haar oren verliefd op fotograaf Jasper Suyk.

Romy en Jasper vertellen nu aan Shownieuws wanneer de vonk precies is overgeslagen.

Het tweetal werd voor het eerst samen gespot bij Holland zingt Hazes, maar verder wordt er veel gespeculeerd over waar en wanneer de tortelduifjes elkaar voor het eerst hebben ontmoet. “Iedereen zegt dat het bij de fotoshoot is geweest, dus laten we daar maar op voortborduren”, lacht Romy.

Het is eigenlijk de fout van de fotograaf, geeft Jasper lachend toe. “Ik probeer altijd professioneel te blijven, maar dat is een keertje mislukt.” Romy vult hem gelijk aan: “Dat vond ik niet heel erg.” De liefde straalt er vanaf. Die twee hebben het momenteel hartstikke leuk samen.

Toch is het soms pittig dat de media altijd alles zo groots oppakt, vindt Romy. Onlangs was er in de media wat ophef rondom de koosnaampjes die ze voor elkaar hebben. Zo noemt Romy Jasper weleens ‘sletje’ en werd zij door hem ‘zijn bitch’ genoemd. “Ik denk dat wij elkaar net zulke grappige bijnamen geven als iedereen, alleen bij ons komt het best wel heftig over denk ik. Of wordt het heel heftig opgepakt.”

Voor Jasper had Romy 2 jaar een relatie met haar verloofde marinier Django, maar kwam eind 2018 een einde aan.

