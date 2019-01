Romy Monteiro en verloofde Djano van Rijn uit elkaar

In maart 2017 maakte Romy bekend dat zij en haar grote liefde Djano van Rijn zich hadden verloofd. Helaas bleek het stel toch niet meant to be.

In een Instagrampost laat de zangeres weten dat Django en zij de relatie hebben beëindigd: ‘’Met veel liefde voor elkaar hebben we besloten om onze verloving en relatie te beëindigen. We gunnen elkaar al het moois, maar gaan ieder ons eigen pad. Alles in goed overleg en uit liefde.’’

Geruchten

Mensen speculeerden al langer over een mogelijke breuk, omdat Django niet meer op Romy’s Instagramfoto’s stond. Ook het cancelen van haar theatershows vanwege een infectie riep vraagtekens op bij mensen.

Bron: Instagram. Foto: Brunopress