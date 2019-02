Romy Monteiro openhartig over breuk: ‘Helaas mocht het niet zo zijn’

Musicalster Romy Monteiro heeft voor het eerst een boekje open gedaan over de breuk met haar verloofde Django. Op de oranje loper bij de 100% NL Awards laat ze weten nog steeds veel van haar ex te houden.

“We hebben veel van elkaar gehouden en helaas mocht het niet zo zijn dat we verder gingen als man en vrouw. Maar wel als vrienden,” zo laat ze aan RTL Boulevard weten.

‘Prachtig mens’

“We hebben een mooie liefde gehad, dat gebeurt weleens,” zo gaat ze verder. “Django is een prachtig mens en ik blijf altijd van een afstandje van hem houden.”

Verloving beëindigd

Het is de eerste keer dat Romy zo openhartig spreekt over haar breuk met Django. De musicalster liet begin dit jaar op Instagram weten dat het stel had besloten hun verloving te beëindigen. “We gunnen elkaar al het moois maar gaan ieder ons eigen pad. Alles in goed overleg en uit liefde”, schreef ze bij de post.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP, Instagram