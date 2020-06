Heftig: puppy van Romy en Antje Monteiro aangevallen: "Hij kermde het uit"

Advertentie

Waarschuwing

Op Instagram Stories deelt Romy een foto van de eigenaar van de grote gemuilkorfde hond. Daarbij schrijft ze boos: “Mocht je deze man tegenkomen op de hei met zijn hond: loop er alsjeblieft met een kilometer omheen! Zijn hond, weliswaar met muilkorf, ging veel te hard ‘spelen’ met onze pup. Coos piept nooit en speelt met iedereen, maar kermde het nu uit. De hond was haar aan het vertrappen en toen wij netjes vroegen of hij alsjeblieft zijn hond terug kon fluiten en dat steeds niet deed is mijn moeder er tussen gevlogen.”

Incident

Dat Antje ingreep is te zien op de korte video die Romy van het incident deelt. Daarop zien we hoe Antje de grote hond van puppy Coos af probeert te trekken en scheldt naar de eigenaar, die op een afstandje staat toe te kijken. Romy zegt hierover: “Ik smeekte hem om zijn hond terug te fluiten. Hij stond te glimlachen. Wat een ongelooflijk enge man is dit. En wat een held is mijn mama, want die hond trapt zo een rib in van onze lieve Coos. Elke hond is anders en reageert anders. Hou alsjeblieft rekening met elkaar.”

Geruststelling

Een uur later besluit Romy nog wat toe te voegen aan dit verhaal. Ze wil haar fans, die bezorgde berichten om puppy Coos stuurden, geruststellen: “Coos heeft niks hoor, jongens! Gelukkig! Lief al jullie reacties. Maar het is zo belangrijk dat je goed naar je hond krijgt en ook andere honden en hun baasjes respecteert. Deze man leek eerder te genieten van het gepiep van onze hond. ‘Kijk mijn hond is even het baasje zijn en kijk die meiden eens even panieken en smeken aan mij’.” Romy waarschuwt nog eens: “Mocht je deze creep tegenkomen, loop erom heen.”

