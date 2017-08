Romy Monteiro onthult eerste details over trouwjurk

Gisteravond presenteerde musicalster Romy Monteiro de musical Sing-a-Long. Voor Shownieuws beantwoordde ze daar wat vragen over en natuurlijk werd ook de toekomstige bruiloft besproken.

Romy is net terug van een tropische vakantie op Bali met haar verloofde, maar moest al snel weer aan de bak. Gelukkig is ze door de bruiloft nog helemaal in de wolken en weet ze zelfs al een beetje hoe haar jurk eruit moet zien. Of juist niet…

💙💜💚💛❤️💜💙💚💛❤️💜💙 Een bericht gedeeld door Romy Monteiro (@romymonteiro) op 9 Aug 2017 om 10:24 PDT

🌾 Liefde in de rijstvelden 🎎 Een bericht gedeeld door Romy Monteiro (@romymonteiro) op 3 Aug 2017 om 12:21 PDT

Op z’n Hollands! ✌🏽🚲🌾 Een bericht gedeeld door Romy Monteiro (@romymonteiro) op 6 Aug 2017 om 1:56 PDT

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.