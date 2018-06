Romy Boomsma deelt intieme foto van buik na de bevalling

Onlangs deelde Romy Boomsma nog ‘dat ze het absoluut niet eens is met de column van journalist Loes Reijmer’, die afgelopen vrijdag in de Volkskrant stond.

De column ging over het moederschap en hoe Romy daarmee omgaat. Kort daarna postte ze op Instagram Stories een intieme foto van zichzelf, met blote buik. In de tekst doet ze een boekje open over hoeveel ze is aangekomen tijdens haar zwangerschappen, én hoe ze de kilo’s weer is kwijtgeraakt.

Romy: “Ik merk zo’n wereld van verschil qua herstel nadat ik de tweede keer wel (rustig aan) ben gaan sporten.”

Bron & Beeld: Instagram.