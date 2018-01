Ron Boszhard noemt relatie tussen broer Carlo en hun moeder 'niet gezond'

Carlo Boszhard (48) heeft een heel hechte band met zijn moeder Wil (74). Ongezond hecht, oordeelt zijn oudere broer Ron in een interview met de Volkskrant. “Hun levens zijn met elkaar verweven”, aldus de 54-jarige presentator. “Ik moet daar niet aan denken. Het is ook niet gezond.” Buren

Naast moeder en zoon, zijn Wil en Carlo ook nog eens buren van elkaar. Daar heeft Carlo zelf voor gezorgd: hij kocht het huis naast hem jaren terug voor zijn ouders. Volgens Ron lopen ze de deur bij elkaar plat. “Ze eten bijna dagelijks samen. Ik woon iets verderop en zie haar eens per week. Als Carlo wakker wordt, rolt hij het huis uit om te kijken wat er bij m’n moeder in de ijskast staat.”

Moederskind

Hoe de vader van de showbizzbroers over de (te) hechte moeder-zoonband denkt, zegt Ron niet. Maar in een eerder interview met de Volkskrant gaf ook híj al te kennen dat Carlo een echt ‘moederskind’ is. “Carlo is een beetje gemakzuchtig”, gaf papa Boszhard destijds toe. “Maar hij heeft het ook heel erg druk, natuurlijk – daar kunnen geen praktische zorgen bij. Het zou misschien anders zijn als hij, net als Ron, een relatie en kinderen zou hebben.”

Kinderwens

Een paar jaar terug gaven Carlo en zijn partner Herald in een interview met de Telegraaf aan graag kinderen te willen, als hun carrières op een lager pitje staan en er rust voor is. Dat moet een groot feest worden, met opa en oma zo om de hoek.

