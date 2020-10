Met haar afscheid van Het Nationale Ballet had danseres Igone de Jongh (41) een helder doel voor ogen: minder keurslijf, meer vrijheid. “Het is zo lekker om zélf mijn keuzes te kunnen maken.”

Het is een van die tropische dagen in augustus en door de straten blaast een snikhete wind, maar in het hotel waar we hebben afgesproken is het heerlijk koel. Toch vraagt danseres Igone de Jongh (41) bijna smekend: “Zullen we buiten lunchen? Het is hier zo koud! En ik ben dol op dit weer.” Dus zitten we even later aan een tafeltje langs een Amsterdamse gracht en kijken we