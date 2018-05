Zó zag Ron Brandsteder (68) eruit toen 'ie net zo oud was als z'n zoon Rick

Ron Brandsteder blaast vandaag 68 kaarsjes uit. Zijn zoons, Rick (34) en Robert (31), zullen hun jarige vader vast goed in de watten leggen.

Zijn verjaardag is ook een mooi moment om nostalgisch terug te blikken op de vroege tv-jaren van de presentator. Want hoe zag hij er in die tijd uit, ten opzichte van zijn zoon Rick die nu ook hard aan zijn tv-carrière werkt?

Rons Honeymoonquiz

Ron werd in 1978 ontdekt door presentator Ivo Niehe. Hij ontpopte zich als quizmaster met programma’s als de Showbizzquiz (1978-1986), Rons Honeymoonquiz (1987-1996), Moordspel (1987) en Wie ben ik? (1990-2001). Ook presenteerde hij kijkcijferkanonnen als Dancing with the stars (2005-2007) en zijn talkshow Laat ze maar lachen (2000-2007) en zong en acteerde hij in Kinderen voor kinderen (1987).

Patty Brard

Misschien zijn we het al een beetje vergeten, maar toen Ron bekend werd had hij een relatie met Patty Brard. Ze zijn een jaar getrouwd geweest, maar het huwelijk strandde in 1980. Vervolgens leerde de presentator Yvonne Baggen kennen, met wie hij in 1983 trouwde en zoons Rick (1984) en Robert (1987) kreeg.

Klaar met tv

Rons laatste presenteerklus was in 2013, toen hij de reïncarnatie van de Showbizzquiz presenteerde samen met zijn zoon Rick. Maar daarna gaf hij aan klaar te zijn met tv. “Laten we eerlijk zijn, de volgende generatie is opgestaan”, vertelde hij destijds aan de Telegraaf. “Je kunt me vergelijken met een kleermaker die zich niet meer thuis voelt in het atelier.”

