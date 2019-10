Ron Brandsteder slaapt tijdens opnames kampeerprogramma in hotel

Presentator Ron Brandsteder doet een boekje open over z’n slaapplek tijdens de opnames van het nieuwe kampeerprogramma Love for the campsite. “Ik mocht stiekem af en toe in een huisje slapen.”

Ron Brandsteder (69) presenteert samen met Patrick Martens (41) het nieuwe kampeerprogramma Love for the campsite. Als reisleiders mogen ze door het prachtige Denemarken rijden met een groep kampeerders.

Bijzonder

Ron geeft toe dat hij geen moment aarzelde toen hij voor dit programma werd gevraagd. “Ik ben 69, ik mis dat televisieleven niet, maar soms komt er iets leuks op je pad. En dat was Love for the campsite.”

Vooral het gezelschap maakt de reis zo bijzonder. “Het was een groep van 8 vrijgezelle 50-plussers waarbij de kampeerervaring van het ene uiterste naar het andere gaat.”



Hotel

De deelnemers overnachten op 5 verschillende ANWB-campings en slapen dan in campers, caravans, vouwwagens en tenten. Ron en Patrick zijn zelf nog relatief onervaren met kamperen, wat automatisch hilarische televisie oplevert. Maar toch doet Ron nu een boekje open over de productie, want na 2 weken reizen door Denemarken kwam Ron erachter dat kamperen écht niks voor hem is. “Ik miste mijn privacy. Ik mocht ook stiekem af en toe in een huisje slapen”, legt hij uit. “Maar ja daardoor was ik voortdurend mijn spullen kwijt. Dan lag het in de camper, dan weer in het hotel.”

Chemisch toilet

Ook collega-presentator Patrick heeft niks met kamperen. “Ik word echt niet ontspannen van een tent opzetten.” Maar het dieptepunt van de reis was voor beiden toch wel het chemisch toilet. “Daar moet dus dat blauwe spul in. Iedereen weet dat… Wij dus niet. Stinken… Stinken”, klaagt Patrick. Ron begint te lachen: “Niet te harden die lucht…kokhalzen.”

Excursies

Tijdens de reis is het de bedoeling dat het duo als echte reisleiders het bijzondere gezelschap mee op sleeptouw zouden nemen. Dat betekent ook excursies begeleiden zoals oesters rapen, abseilen en wandelen over de kliffen van Møn. “Wat een mooi land dat Denemarken. Zo veel rust. Prachtig”, zegt Ron, die ondanks het kamperen erg heeft genoten van de 2500 kilometer lange reis.

Love for the campsite is iedere donderdag om 21.30 uur te zien bij de omroep ONS.

Bron en beeld: ANP