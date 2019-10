Ronald en Bartina Koeman over huwelijk: "Bartina is verliefd geweest op een ander"

Presentator Art Rooijakkers ging in zijn nieuwe programma Rooijakkers over de vloer langs bij Ronald en Bartina Koeman. Het koppel deed een boekje open over hun huwelijk, vreemdgaan en verliefd worden op een ander.

Het stel is al bijna 34 jaar blij getrouwd. Wanneer Art vraagt of ze nog steeds zo verliefd zijn, roept Bartina: “Ja, nog zo verliefd. Soulmates!” Art wil weleens weten wat hun geheim is, want een voetballer met een lange relatie: dat hoor je niet veel. “Het cliché is dat relaties bij voetballers sneller uitgaan, dan dat ze zelf gewisseld worden.” grapt de presentator.

Verliefd op een ander

Het koppel beaamt dat: “Ja, die gaan altijd zo snel uit elkaar. En 2 jaar later hebben ze in de nieuwe relatie hetzelfde probleem. Je moet je beseffen dat wanneer je verliefd wordt op iemand anders, dat ook heel snel weer weggaat.” Bartina lacht: “Dan begint díé vrouw weer te zeuren.”

Vreemdgaan

Wanneer Art aan Bartina vraagt of ze weleens verliefd is geweest op iemand anders zegt ze: “O, jawel!”. Het is duidelijk dat de vraag van Art haar een beetje overvalt en haar een ongemakkelijk gevoel geeft. “Je gaat nu te ver, hoor”. Ze maakt snel een grapje: “Ach, ik was ook verliefd op Brad Pitt, maar die kon ik niet krijgen.” Wel voegt ze er nog aan toe dat ze over vreemdgaan een afspraak heeft gemaakt met Ronald: met Brad Pitt mag het. “Als Brad Pitt aan mij vraagt of ik een beschuitje met hem ga eten, dan ga ik wel mee. Dat begrijpt Ronald wel.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP