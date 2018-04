Ronald en Frank de Boer waren vroeger écht niet uit elkaar te houden

Ok, een lintje voor wie het nu wel lukt om Frank van Ronald te onderscheiden, maar als babytweeling waren de oud-voetballers helemaal één gezicht.

Dat blijkt uit een Throwbackfoto die Ronald (of Frank?) op zijn Instagram plaatst. De koppies, de frons, de oren, de haren, of eigenlijk het gebrek daaraan, het lijfje. En dan helpt het ook al niet dat ze in het preciés hetzelfde pakje gestoken zijn.

Zeg het maar… Wie is wie?

Its very difficult to find action photos of Frank , that’s why they use me instead 😂😂🙈 @CPFC #urnotthefirstandnotthelast @FdeBoerofficial pic.twitter.com/e3JqGrx9A6 — Ronald de Boer (@FrankRonald1970) 27 juni 2017

De foto is genomen in 1970, de broers zijn nu 47 jaar. Nog steeds is het moeilijk om ze uit elkaar te houden, lacht Ronald, bij een verkeerd gebruikte foto in een bericht over zijn broer:

