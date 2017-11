Zo gaat het nu met Ronald en Girbe uit 'Ik Vertrek'

Gisteren zagen meer dan 1,7 miljoen mensen hoe Ronald en Girbe in ‘Ik Vertrek’ naar Tenerife vertrokken om daar een restaurant te openen. Maar hoe gaat het nu met ze?

Op de website van AVROTROS delen de twee mannen hoe het nu met ze gaat. Hun restaurant ‘HAPPAS’ is nu 9 maanden open. “We zijn enorm trots op wat wij tot nu toe hebben neergezet. Een gastvrij en gezellig restaurant waar lekker gegeten, gedronken en Nederlandse sport gekeken kan worden”, schrijven ze.

Wennen

Het is druk in het restaurant. Niet alleen Nederlanders, maar ook andere toeristen weten ‘HAPPAS’ te vinden. Gasten hebben het naar hun zin en komen ook steeds terug. Maar de weg daar naar toe was niet altijd even makkelijk: “Ondanks onze stevige voorbereiding merk en ervaar je sommige dingen pas als je het avontuur ook echt bent aangegaan. De mañana mañana mentaliteit bijvoorbeeld en administratieve handelingen die nog lijken te stammen uit het ‘Franco’ tijdperk. Net zoals klantgerichtheid, service en afspraken nakomen. Dat is best wennen.”

Vrienden en familie

Het valt de twee wel zwaar om zonder hun vrienden en familie op het eiland te zijn. “Met name wanneer er met iemand die nabij staat iets aan de hand is, is het nabij zijn niet mogelijk en die behoefte wel heel sterk. Je stapt nou eenmaal niet even in de auto.”

Hele verhaal

Op de website van het programma lees je het hele verhaal van Ronald en Girbe en vertellen ze onder andere ook hoe ze jongeren vanaf volgend jaar bij hun bedrijf willen betrekken.

Bron en beeld: AVROTROS.nl.