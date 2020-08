Ronald Kramer uit ‘Ik Vertrek’ over coronacrisis: “Ik heb voor hetere vuren gestaan”

In 2008 liet Ronald Kramer samen met zijn gezin zijn vertrouwde leven in Nederland achter. Hij deed mee aan Ik Vertrek en begon een pannenkoekenrestaurant in Oostenrijk. Al snel groeide dat restaurant uit tot iets groters: Hotel Sonnenlicht. Ondanks vele tegenslagen weet Ronald een succesvolle onderneming op te bouwen in Oostenrijk. En dan komt het coronavirus.

Ronald: “We zaten nog net in de laatste weken van een succesvol winterseizoen toen 13 maart alles in Oostenrijk dichtging. Natuurlijk was dat even schrikken. Zeker toen het ernaar uitzag dat deze situatie lang ging duren. Heel even dacht ik: oké, wat gaan we nu doen? Slaan we het zomerseizoen dit jaar over? Maar al gauw besefte ik me dat ook dat goed zou komen. Ik heb hier in Oostenrijk voor hetere vuren gestaan.”

Lastige periode

“Toen ik hier 12 jaar geleden kwam met mijn vrouw, vier kinderen en de camera’s van Ik Vertrek hebben we een lastige periode gehad. De opstart was moeizaam, er moest erg veel geïnvesteerd worden en uiteindelijk overleed mijn vrouw. Ik bleef over met mijn vier kinderen. Maar uiteindelijk zie je dan dat, wat er ook gebeurt, alles toch wel weer doordraait. Die periode heeft me veel grijze haren bezorgd. Toen het coronavirus dan ook kwam wist ik al snel dat ik dit aan kon. We hebben zo veel doorgemaakt hier, dit kon er ook nog wel bij.”