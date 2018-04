Schaatser Ronald Mulder deelt eerste foto van pasgeboren tweede zoontje

Ronald Mulder is deze week voor de tweede keer vader geworden. De schaatser deelde het babynieuws dit weekend op social media.

Inge, de vrouw van Ronald, is op 12 april bevallen van hun tweede zoontje Lenn Boaz Mulder. Het jongetje krijgt de roepnaam Lenn. Ronald en Inge hebben al een zoontje, Mees. Mees werd in 2016 geboren en mag zich nu dus grote broer noemen. Op de lieve gezinsfoto die Ronald deelt, is duidelijk te zien dat ze dolgelukkig zijn met de geboorte van Lenn:

Bron: Show.nl. Beeld: ANP/Instagram.