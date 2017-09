Zo leuk: Ronald de Boer is vader van eerste zoontje (na 5 dochters)

Het was geen geheim dat ex-topvoetballer Ronald de Boer een zoontje verwachtte, maar nu is hij er dan. Na vijf dochters, is dit de zesde keer dat Ronald de Boer vader is geworden.

Zijn vriendin Suze is eergisteren bevallen van hun allereerste zoon, met de mooie naam Boaz Samuel. Zowel moeder als zoon maken het goed en papa Ronald is – uiteraard – zo trots als een pauw.

Bron: Show.nl. Beeld: ANP