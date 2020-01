Röntgenfoto laat zien wat er kan gebeuren als je je voeten op het dashboard legt

Tijdens een autorit kan het erg verleidelijk zijn om je voeten op het dashboard van de auto te leggen. Lekker onderuitgezakt, benen gestrekt en misschien val je zelfs nog in slaap ook.

Toch wordt er vaak gewaarschuwd om dit niét te doen, want het kan levensgevaarlijk zijn als er hard op de rem getrapt wordt. Helaas wordt er nog niet genoeg naar de waarschuwing geluisterd, en dus besloot de politie van Wales de boodschap over te brengen middels een verontrustende foto.

Je kunt je misschien wel inbeelden wat er gebeurt als de auto abrupt stopt en jij met je benen de weerstand blokkeert. Wat er op dat moment ín je lichaam gebeurt, laat deze röntgenfoto zien. Ieks.

Do you place your feet on the dash in the car ? You may want to rethink it !! Interesting article courtesy of ITV originally shared by our colleagues in Wales. Credit to ITV News and Dyfed-Powys Police.#PSNIRoadsPolicing #feetonthefloorhttps://t.co/3TP8v1u4rh

— PSNI Road Policing (@PSNITraffic) January 24, 2020