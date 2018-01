Het is 'kiss a ginger day': 21x déze roodharigen zouden wij wel willen zoenen

Goed nieuws voor (vrijgezelle) roodharigen: het is vandaag ‘kiss a ginger day’! Dé dag waarop jullie kussen het motto is. Wij weten wel welke redheads wij dolgraag een pakkerd zouden willen geven.

Of ze nu bloedknap, hartstikke getalenteerd of grappig zijn: déze mensen met rossig haar verdienen wel een kus voor hun looks, werk of persoonlijkheid.

1. Prins Harry

Een bericht gedeeld door Prince Harry (@hrh_prince_harry) op 6 Jun 2017 om 6:02 (PDT)

2. Julianne Moore

Een bericht gedeeld door Julianne Moore (@juliannemoore) op 21 Mei 2017 om 11:54 (PDT)

3. Robert de Hoog (Nova Zembla)

4. Michael Fassbender

Een bericht gedeeld door Handsome men (@onehandsomemanaday) op 12 Jan 2018 om 5:09 (PST)

5. David Caruso

Een bericht gedeeld door The Chad (@kitschychad) op 7 Jan 2018 om 7:58 (PST)

6. Rupert Grint (Ron uit Harry Potter)

Een bericht gedeeld door Rupert Grint (@rupertgrint_official) op 26 Jun 2013 om 11:18 (PDT)

7. Ed Sheeran

Een bericht gedeeld door Ed Sheeran (@teddysphotos) op 19 Sep 2017 om 12:19 (PDT)

8. Sipke Jan Bousema

9. Jessica Chastain

Een bericht gedeeld door Jessica Chastain (@jessicachastain) op 11 Jan 2018 om 7:36 (PST)

10. Emma Stone

Een bericht gedeeld door Emma Stone Source (@emmastonest) op 12 Jan 2018 om 5:39 (PST)

11. Eddie Redmayne (Fantastic beasts and where to find them)

Een bericht gedeeld door eddie redmayne (@eddieredmayneofficial) op 31 Jul 2013 om 12:39 (PDT)

12. Amy Adams

Een bericht gedeeld door Amy Adams fanclub 🌟👱❤ (@amyadamsgallery) op 7 Dec 2017 om 12:38 (PST)

13. Tilda Swinton

Een bericht gedeeld door here and now (@airuos_now) op 20 Dec 2017 om 9:49 (PST)

14. Susan Sarandon

Een bericht gedeeld door Susan Sarandon (@susansarandon) op 15 Aug 2017 om 9:34 (PDT)

15. Lindsay Lohan

Een bericht gedeeld door Lindsay Lohan (@lindsaylohan) op 21 Mei 2017 om 4:52 (PDT)

16. Jesse Tyler Ferguson

Een bericht gedeeld door Jesse Tyler Ferguson (@jessetyler) op 28 Aug 2017 om 10:42 (PDT)

17. Model en mode-ontwerpster Grace Coddington

Een bericht gedeeld door MOOD SCENT BAR (@moodscentbar) op 12 Jan 2018 om 1:46 (PST)

18. Nicole Kidman

Een bericht gedeeld door AMO IR AL CINE ® (@amoiralcine) op 11 Jan 2018 om 6:24 (PST)

19. Cynthia Nixon (Miranda Hobbes uit Sex and the City)

Een bericht gedeeld door 🥀 (@cinematicdream) op 11 Jan 2018 om 11:40 (PST)

20. Geri Halliwell (Ginger Spice)

21. Mick Hucknall (Simply Red)

Een bericht gedeeld door Simply Red HQ (@simplyredofficial) op 30 Okt 2014 om 2:51 (PDT)

Libelle’s beautyvlogger Susan laat zien hoe je je haar, of het nou rood is of niet, prachtig opsteekt:

Rood is ook een prachtige kleur voor op je lippen. Shop één van deze fijne beauty-items:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Instagram, ANP, Brunopress