Art ging woensdagavond in Rooijakkers over de vloer langs bij Ernst Daniël Smid (67) in Winterswijk. Daar vertelde de operazanger openhartig over zijn leven met Parkinson.

De kijkers van het programma zijn diep geraakt door dit aangrijpende gesprek. Het interview wordt confronterend, hartverscheurend en ontroerend genoemd.

De operazanger vertelt over de impact van de ziekte op zijn leven. “Ik heb vijf jaar geleden, althans dat ik terug kan denken, verschijnselen gevoeld waarbij mijn hersenen dingen aangaven die mijn lichaam niet deed”, begint Ernst Daniël. “Drie jaar geleden kreeg ik de diagnose Parkinson. Het enige waar ik veel last van heb is dat mijn handen gaan trillen en dat ik wat moeilijker praat. Het zou voor mij het ergste zijn als ik communicatief afgesloten raak. Dat zou ik erg jammer vinden.”

Vooruitzichten

Als Art hem vraagt naar zijn vooruitzichten, vertelt Ernst Daniël: “Ik heb wat ze noemen MSA met de aantekening P. Je krijgt daar negen jaar voor en ik heb er vijf achter me, dus we hebben nog even.” Later in het gesprek geeft hij aan dat hij niet van plan is om bij de pakken neer te gaan zitten: “Ik wil niet het vonnis hebben gehad van: je hebt Parkinson dus je moet afscheid nemen. Van m’n leven, van m’n werk, van m’n wereld. Ik ga me niet verstoppen met die ziekte.”

Zwaarmoedigheid

Art heeft als verrassing een samenkomst met zijn broers geregeld. Daar vertelt Ernst Daniël openhartig over zijn zwaarmoedigheid. “Als ik nu naar mezelf kijk, dan denk ik Jezus Christus, waar ben je gebleven? Ik ben zo’n ander mens aan het worden. Een totaal ander mens. Ik denk dat ik er nooit achter kan komen wie de echte is. Ben ik van huis uit zwaarmoedig, of is dat het beeld dat meekomt met de ziekte? Ik voel dat ik verander en ik ben er niet blij mee. Er zijn wel dingen die me rust geven en die niet meer moeten, maar ik ben een ander mens.” Als de operazanger zichzelf nu moet omschrijven noemt hij het woord ‘verwachtingsloos’, maar ‘niet ambitieloos’, vult hij aan.

Zingen

Het zingen gaat steeds lastiger, en daar heeft Erst Daniël moeite mee. Hij vertelt: “Ik wil nog wel graag dingen doen, maar of ik ze waar kan maken? Die twijfel, die maakt je af en toe schizofreen. Dat je denkt: ik ben Ernst Daniël, ik heb de techniek, ik heb het gekund. Zwemmen leer je ook nooit af. Maar het is wat het is.”

Ook Libelle sprak Ernst Daniël over zijn ziekte. “De tijden van grote avonturen zijn voorbij, ik probeer nu een andere zin aan mijn leven te geven.” Lees het interview hier.

Reacties

De kijkers van Rooijakkers over de vloer laten op Twitter weten dat de aflevering met Ernst Daniël ze erg geraakt heeft. Naast ontroerend wordt het gesprek ook integer, confronterend, hartverscheurend en aangrijpend genoemd.

Wat een indrukwekkend inkijkje in het leven van #ernstdanielsmit

Mooi hoe hij omschrijft hoe hij zichzelf ziet veranderen door #msa #rooijakkersoverdevloer — Jolanda (@Jolanda146) April 7, 2021

Mijnheer @ernstdaniel Smid woont bijna in mijn achtertuin, eigenlijk hoop ik dat ik hem komende dagen tegen kom zodat ik kan zeggen wat een mooie uitzending dit was. Normaal zou ik nooit zomaar iemand aanspreken maar ik vond dit zo mooi en open! #rooijakkersoverdevloer — Mirjam (@LittleIady78) April 7, 2021

Met tranen in mijn ogen de aflevering van @artrooijakkers kijken met @ernstdaniel. Zo verdrietig wat Ernst is overkomen en overkomt, dapper en krachtig om dit zo open te laten zien en horen❤️ Compliment ook voor Art voor het integere en oprechte interview #rooijakkersoverdevloer — Esther Hollenberg (@ehollenberg) April 7, 2021

Een mooie en respectvolle aflevering van #rooijakkersoverdevloer. Wel triest om te zien dat Ernst Daniël Smid zo aftakelt. Wel veel liefde gezien in de band met zijn dochter, kleinkinderen en broers. — Christianne (@Christianne1977) April 7, 2021

Zojuist teruggekeken. Wat een mooie en ontroerende aflevering met Ernst Daniël Smid! #rooijakkersoverdevloer — Saskia Snippe (@SaskiaSB) April 8, 2021

Ik zit met tranen over mijn gezicht te kijken. Confronterend maar wel met heel veel liefde en humor. Dankjewel #ErnstDaniëlSmid voor je openheid.#rooijakkersoverdevloer pic.twitter.com/wmS42fd4s5 — Frunzel (@Frunzel) April 7, 2021

De broers zeggen het heel moeilijk te vinden, dat @ernstdaniel zo achteruit gaat door Parkinson. Ernst Daniel probeert ondertussen een kaarsje in de houder te doen, dit lukt niet.. Ik breek, hartverscheurend hoe deze dijk van een man zo verwoest wordt… #rooijakkersoverdevloer — Ivo G. (@PappaVanLars) April 7, 2021

“Hoe omschrijf je je leven nu?” Ernst-Daniël Smid: “Verwachtingsloos” Aangrijpend wel 😪#rooijakkersoverdevloer — Lieve Lieke (@lievelieke2) April 7, 2021

Bron: Twitter, RTL. Beeld: RTL