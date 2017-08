Roos (48) viel opnieuw voor haar eerste liefde: "Het was spannend en vertrouwd tegelijk"

Die ene keer. Het mocht niet, het kon niet… maar het gebeurde toch. Roos vertelt over die ene keer met haar eerste liefde. “Eindelijk maakten we af waar we dertig jaar geleden begonnen.”

Roos (48): “De eerste aan wie ik dacht toen ik de uitnodiging voor de middelbare schoolreünie ontving, was Bert. Mijn allereerste liefde. Zou hij ook komen? Ik was ontzettend benieuwd wat er van hem was geworden. Ik had hem online wel eens geprobeerd op te zoeken, maar op Facebook was Bert onvindbaar.”

Urenlang zoenen

“Vijftien waren we, en vreselijk verliefd. Na schooltijd wandelden we vaak langs de rivier om ergens op een bankje urenlang te zoenen. Ik herinner me nog hoe schraal mijn kin soms was, mijn huid kapot van zijn beginnende stoppelbaardje. Op de kermis won hij eens een enorme beer voor me die nog jarenlang op mijn kamer heeft gestaan. ‘s Zomers gingen we zwemmen in de plas en dan lagen we hand in hand op te drogen op onze badlakens. Aan sex dachten we toen nog niet, het zoenen en handen vasthouden was spannend genoeg. Een schooljaar lang waren we onafscheidelijk, toen maakte ik het uit. Ik vond Bert opeens niet meer stoer genoeg en kreeg meer interesse voor jongens met brommers. Zijn hart was gebroken.”

Gelukkig getrouwd

“Op de dag van de reünie was ik nerveus. Ik trok mijn mooiste jurkje uit de kast en ging nog snel even naar de kapper. Mijn hart maakte een sprongetje toen ik Bert zag in de aula van de school. Wat zag hij er goed uit! Hij was kaal geworden, maar had een mooi baardje en nog steeds diezelfde lieve ogen. We omhelsden elkaar, haalden een drankje bij de geïmproviseerde bar en zochten een rustig plekje in de aula om bij te praten. Bert vertelde dat hij inmiddels vijftien jaar gelukkig getrouwd was en twee dochters had. Ik vertelde hem over mijn gezin. Dat ik op dat moment niet zo gelukkig was met mijn man, liet ik achterwege. Het was vreselijk gezellig met Bert, hij was warm en geïnteresseerd, maar voor de vorm praatten we ook nog met wat andere ex-klasgenoten. Voor ik het wist, was het twaalf uur en was het feestje afgelopen. Toen Bert voorstelde om nog ergens wat te gaan drinken, stemde ik meteen in. Nu naar huis gaan, leek ondenkbaar.”

Geen houden aan

“Er was geen kroeg meer open in dat slaperige dorp waar we waren opgegroeid. ‘Ik weet nog wel een avondwinkel in de buurt’, zei Bert. We haalden een fles goedkope wijn en plastic bekertjes en reden naar de rivier waar we in onze jeugd zo vaak kwamen. ‘Op dat bankje zaten we vaak te zoenen’, zei ik. ‘Volgens mij kan ik het inmiddels beter’, antwoordde Bert. Hij boog zich voorover en drukte zijn lippen op de mijne. Hij had gelijk, hij kon heerlijk zoenen. In één klap was ik weer vijftien. Alleen gingen we dit keer wél verder dan alleen een kus. Hoewel sex in een auto niet bepaald comfortabel is, was er geen houden meer aan. Zijn handen op mijn borsten, zijn lippen op de mijne; alsof we eindelijk afmaakten wat we dertig jaar geleden waren begonnen. Zijn lichaam voelde spannend en vertrouwd tegelijk. Toen Bert me uren later bij mijn eigen auto afzette, was ik in de war. Totaal van slag reed ik naar huis, buiten werd het langzaam licht. Wat deed deze man toch met me?”

De volgende reünie

Ik kan Bert nu al wekenlang niet uit mijn hoofd zetten. Het is maar goed dat ik zijn nummer niet heb, anders zou ik hem zeker een berichtje sturen. Want wat ik nu het liefste wil, is contact met hem zoeken. Maar ik doe het niet. Ik wil thuis niet alles overhoop halen en gun hem zijn gezinsgeluk. Het is wachten op de volgende reünie, als we tachtig zijn. Misschien dat dan eindelijk tijd voor ons samen is!”

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Tekst: Krista Izelaar. Beeld: iStock