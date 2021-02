De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechter bepaald in een rechtszaak aangespannen door de stichting Viruswaarheid.

Volgens de rechter maakt de avondklok een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer en beperkt het (indirect) onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging. Voor zo’n ingrijpende maatregel is volgens de rechter zeer zorgvuldige besluitvorming nodig.

De Nederlandse staat vecht de schorsing van de avondklok aan. Via een spoedappèl vraagt de staat de rechter om de uitspraak te schorsen in afwachting van het hoger beroep. Daar doet de rechter dinsdagmiddag om 16.00 uur uitspraak over. De zitting over het wel of niet afschaffen van de avondklok volgt op een later moment.

Avondklok per direct opheffen

De rechter oordeelt: “Voor de invoering van de avondklok is gebruikgemaakt van een bijzondere wet, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Die wet biedt het kabinet de mogelijkheid om in zeer spoedeisende en buitengewone omstandigheden een avondklok in te stellen, zonder dat daarvoor eerst een wetgevingstraject – waarbij de Eerste en Tweede Kamer vooraf worden betrokken – moet worden doorlopen. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat bij de invoering geen sprake was van de bijzondere spoedeisendheid die nodig is om gebruik te kunnen maken van deze wet. Dit blijkt uit het feit dat vóór de invoering van de avondklok al vaker over de mogelijkheid was gesproken.”

Inzet wet niet legitiem

Het eindoordeel van de rechter is dan ook dat deze wet is ingezet terwijl er geen sprake was van een situatie waarvoor de wet is bedoeld, zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak. Daarom is de inzet van deze wet om de avondklok in te stellen volgens de rechter niet legitiem.

Bron: Rechtspraak.nl. Beeld: ANP