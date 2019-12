Rossana Kluivert na 'Opgelicht?!'-uitzending: "Ik heb de hele nacht gehuild"

Rossana Kluivert en haar stichting Dog Rescue Center Curacao liggen flink onder vuur na de uitzending van Opgelicht?! vorige week. Volgens haar klopt er geen kant van de aantijgingen. Ze nodigt presentator Jaap Jongbloed hoogstpersoonlijk uit om de boel recht te zetten.

De makers van het Avrotros-programma brachten vorige week flinke misstanden binnen Rossana’s organisatie aan de kaak. Vrijwilligers en dierenartsen zeiden voor de camera dat ze geen idee hadden waar het hondenopvangcentrum zich precies bevindt op het eiland. Rossana zou een stuk minder honden verzorgen dan ze beweert en daarnaast het donatiegeld inzetten voor marketing en de huur van een winkelpand.

Met Jaap om de tafel

Allemaal nonsens, zegt Rossana. Ze spreekt van ‘karaktermoord’ en wil een rectificatie van het programma. Volgens haar zijn de tv-makers in dit verhaal juist degenen die zijn opgelicht. Daarom wil ze met Jaap Jongbloed om de tafel.

‘Ik denk dat hij flauwvalt’

“Dan zal ik hem bij elke scène uitleggen hoe die tot stand is gekomen. Ik denk dat hij flauwvalt als hij ziet wat er allemaal niet klopt van de uitzending. Als hij niet bereid is met mij om de tafel te gaan zitten, vind ik het een laf persoon. Onze naam moet gezuiverd worden”, zegt de voorvrouw tegenover Telegraaf.

‘Slapen gaat niet meer’

Na de beruchte uitzending was de kritiek niet van de lucht. Social media overstroomden van haatreacties jegens Rossana. Dat gaat haar – begrijpelijkerwijs – niet in de koude kleren zitten. “In het begin was er ongeloof. Daarna verdriet, alsof je geen adem meer kunt krijgen. Slapen gaat niet meer. Ik heb de hele nacht gehuild, onze vrijwilligers huilen.”

Bron: Telegraaf, AD. Beeld: ANP