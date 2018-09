Roseanne Barr onthult zelf: zó gaat mijn personage dood in spin-off 'Roseanne'

Jaren hebben we erop gewacht: de revival van de populaire Amerikaanse tv-serie ‘Roseanne’. Maar nu lijkt het erop dat er een donkere wolk hangt boven de nieuwe serie genaamd ‘The Conners’, die in oktober in première gaat.

Hoofdpersonage Roseanne zal namelijk weinig te zien zijn in de serie. Actrice Roseanne Barr heeft bekendgemaakt dat er besloten is dat haar personage zal sterven aan een overdosis pijnstillers. Voor deze specifieke doodsoorzaak zou zijn gekozen omdat hier tegenwoordig veel problemen mee zijn in Amerika. De actrice noemt de ontwikkelingen ‘cynisch en verschrikkelijk’. Volgens haar ‘had Roseanne moeten sterven als heldin of helemaal niet. Het is een belediging voor iedereen die van de show houdt.’

Twitter-drama

Het was geen vrijwillige keuze van Roseanne Barr om uit de show te stappen. Producers van het programma, Werner Entertainment en ABC, hebben ervoor gekozen om Barr de deur te wijzen na een recentelijk drama op Twitter. Daar tweette Barr namelijk iets wat door velen als racistisch werd opgevat. Ze vergeleek een voormalig medewerkster van Obama met de personages uit de film Planet of the Apes. ABC heeft bevestigd dat het populaire personage zal sterven, maar heeft niet bekendgemaakt waaraan.

Andere personages

Het lijkt erop dat de andere belangrijke personages uit de serie wel terugkomen. Sommige acteurs zijn behoorlijk veranderd. Hier kun je zien wat je kunt verwachten. Je kunt ze ook al in actie zien, want er zijn beelden vrijgegeven van de nieuwe serie.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Goodhousekeeping. Beeld: ANP