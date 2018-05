Vrouw (34) krijgt diagnose darmkanker, een jaar nadat ze al aan de bel trok bij haar artsen

De Britse Rosie MacArthur (34) zit in een vergevorderd stadium van darmkanker. Haar enige hoop op overleven is gevestigd op een peperdure behandeling in Turkije.

Iets wat volgens haar zus Holly wellicht voorkomen had kunnen worden, als artsen haar klachten direct serieus hadden genomen.

Tumor

“Ze had een jaar lang veel pijn, die haar artsen niet echt serieus namen”, vertelt Holly aan The Independent. “Ze zeiden dat ze zich niet druk moest maken om de kwaaltjes die ze had. Ze deden vage controles en Rosie was er zo gefrustreerd over dat ze haar niet geloofden.” Een jaar later, na een scan van haar buik, bleek het dus foute boel te zijn. Er zat een tumor in haar darmen. Rosie werd direct geopereerd, waarbij de tumor en een deel van haar darmen werd verwijderd. Maar de kanker had zich al naar haar lever en lymfeklieren toe verspreid.

Uitbehandeld in Engeland

Er volgden 34 rondes chemotherapie en een operatie in april 2017, waarbij zeventig procent van haar leven werd verwijderd. Maar de kanker bleef. In Engeland is Rosie uitbehandeld. Maar nu zetten zij en haar geliefden alle hoop op een nieuwe, veelbelovende behandeling in een oncologiecentrum in het Turkse Istanbul.

Echt de laatste hoop, want Rosie heeft werkelijk alles om de kanker te kunnen verslaan al geprobeerd, zo vertelt haar familie op GoFundMe. Zo volgde ze naast haar medische traject bijvoorbeeld ook diëten, paste ze haar levensstijl aan én gaf ze de alternatieve gezondheidszorg een kans. “Ze is een ware inspiratie en haar familie en vrienden staan versteld van haar enorme kracht en vastberadenheid.”

Verrichte wonderen in Istanbul

In de kliniek in Istanbul zal Rosie een intensieve behandeling volgen. “We hebben met mensen gesproken die ook in stadium vier van kanker zaten, voor wie dit traject wonderen heeft verricht.” Maar het is peperduur. Daarom dan ook de crowdfunding. Rosie zal om de twee weken drie dagen naar Istanbul moeten. En naar verwachting zal ze de behandeling tenminste zes maanden moeten ondergaan. De familie maakte de rekensom: elke driedaagse behandeling kost 6.000 pond (6.844 euro) en de scans kosten 1.000 pond (1.141 euro). Het streefbedrag van de familie is 50.000 pond (57.041 euro).

Elk kleine beetje helpt

“Ook al lukt het misschien niet om dit volledige bedrag op te halen; iedere donatie helpt ons aan meer behandeling en biedt een grotere kans op het bestrijden van de tumoren”, voegt de familie toe. “Deze behandeling kan levensveranderend zijn en we zijn enorm dankvoor voor alles wat iemand ons kan doneren.”

Meer lezen over de crowdfunding en de behandeling die Rosie zal ondergaan? Dit is de GoFundMe-pagina voor haar, waar je eventueel ook kunt doneren.

Bron: GoFundMe, The Independent. Beeld: GoFundMe