Rossana Kluivert (45) heeft borstkanker

Rossana Kluivert (45) is gediagnostiseerd met borstkanker. Dat heeft haar zoon Nino Wilkes vandaag laten weten in een verklaring.

De familie weet pas sinds gisteren van dit heftige nieuws. Ze moeten even afwachten hoe het gaat. “Maar we staan er als familie positief in en we kijken vooruit”, laat haar zoon Nino weten aan RTL Boulevard.

Vorige diagnose

De vrouw van voormalig profvoetballer Patrick Kluivert kreeg in 2013 al de diagnose lymfeklierkanker. Gelukkig heeft ze daar toen van kunnen herstellen, maar helaas is het type kanker niet te genezen. In een interview met het AD in 2015 vertelde ze dat de kanker misschien terug kan komen, “maar daar denk ik liever niet aan”.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP