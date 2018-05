Rossana Kluivert is iedereen ongelooflijk dankbaar voor hun 'liefde en kracht'

Een week geleden kreeg Rossana Kluivert (45) te horen dat ze borstkanker heeft. Ze moest gelijk in Barcelona onder het mes, maar gelukkig is de operatie goed verlopen. Rosanna bedankt op Instagram iedereen voor alle liefde en kracht die ze kreeg na de ingreep.

Ontroerd

“Ik wil iedereen vanuit het diepste van mijn hart bedanken voor alle liefde en kracht. Zoveel liefde van ongelooflijk veel (on)bekende mensen die zo erg meeleven had ik niet voor mogelijk gehouden en heeft mij ontroerd”, schrijft ze bij een foto van haar mooie uitzicht vanaf haar ziekenbed.

Familie

“Mijn uitzicht in het ziekenhuis is het mooiste wat ik mij kan voorstellen: 24/7 mijn kids, man, ouders en broer.” Ze is hartstikke blij dat haar familie de hele dag bij haar kan zijn. Daar haalt ze ontzettend veel steun uit. “Wat wil een mens nog meer.”

Klavertje vier

De vrouw van oud-voetballer Patrick Kluivert laat weten dat de operatie succesvol is verlopen. “Nu op naar de volgende uitdagingen.” Ze sluit het mooie bericht af met een klavertje vier. Groot gelijk, want een beetje geluk verdient deze vrouw zeker. De 45-jarige styliste kreeg in 2013 al de diagnose lymfeklierkanker. Gelukkig heeft ze daar toen van kunnen herstellen.

Bron: Instagram. Beeld: ANP