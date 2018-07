Rossana Kluivert stelt droom uit door ziekte en deelt emotioneel bericht

Rossana Kluivert stond op het punt om naar Curaçao te vertrekken voor haar nieuwe TLC-programma ‘Kluivert Dog Rescue Center’. Toch hebben haar doktoren nu besloten dat het beter is als ze niet gaat.

Tijdens haar nieuwe programma, haar droom, zou Rossanna straathonden op Curaçao gaan redden. Helaas moet dit uitgesteld worden vanwege haar ziekte. “Op dit moment zou ik eigenlijk naar Curacao afreizen om mijn droom Kluivert Dog Rescue Center op te zetten samen met heel veel fantastische mensen.”

Borstkanker

In mei werd bekend dat de 45-jarige vrouw van voetballer Patrick Kluivert borstkanker heeft. Ze kreeg in 2013 al de diagnose lymfeklierkanker, wist daarvan te herstellen na een zware behandeling met chemo, maar is nu dus weer ziek.

Advies

“Na mijn operatie ben ik nu voldoende hersteld om dit te doen dacht ik…”, vertelt Rosanna. “Maar helaas vinden de doktoren toch dat het niet verstandig is om de bestralingen uit te stellen en zal ik dit eerst gaan doen en met beide handen aanpakken. Wat ben ik dankbaar dat de doktoren zo goed op mij letten.”

Door

Gelukkig geeft de moedige Rossanna niet op en wil ze zodra ze klaar is voor vertrek, meteen het vliegtuig instappen: “Zodra ik groen licht krijg om naar Curaçao te gaan, ga ik jullie allemaal laten zien hoe we iets wat zo verdrietig is (hondenleed) om kunnen zetten naar iets waar de honden en wij als mensen blij van worden.”

“Samen zijn we sterk dus ben ervan overtuigd dat het met jullie hulp gaat lukken 🍀🏆”, eindigt Rossana het bericht mee.

Bron: Instagram. Beeld: ANP