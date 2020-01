Zoon Rossana Kluivert: "Sinds 'Opgelicht' komt er geen geld meer binnen"

Nino, de zoon van Rossana Kluivert, heeft zich woensdagavond uitgesproken over de stichting van zijn moeder. Hij onthult dat er sinds de Opgelicht-uitzending over de Kluivert Dog Rescue Center geen donaties meer zijn binnengekomen.

Dat laat hij weten in de uitzending van RTL Boulevard.

Kwalijk

“Het is heel kwalijk, maar er komt geen euro meer binnen”, vertelt Nino in de uitzending. “Hiervoor ging het hartstikke goed. We waren goed op weg en veel mensen hielpen mee. Bekend en onbekend. Er komt nu gewoon niks meer binnen. We zijn volledig afhankelijk van donaties en die komen nu niet meer binnen”, aldus Nino.

Rechtszaak

Woensdag wordt bekend dat Rossana de rechtszaak tegen het AVROTROS-programma Opgelicht verloren heeft. Ze eiste dat de uitzending offline werd gehaald, maar dit gaat niet gebeuren. “Van de door KDRF gestelde opeenstapeling van feitelijke onjuistheden, lichtvaardige beschuldigingen en tendentieuze beweringen is geen sprake. Er is dan ook geen reden de uitzending offline te halen of te rectificeren”, sprak de rechter woensdag.

Programma

De Kluivert Dog Rescue Center van Rossana Kluivert kwam in negatief daglicht te staan toen Opgelicht er een uitzending aan wijdde. Na meerder vragen rondom het bestaan van de stichting, ging Opgelicht op onderzoek uit op Curacao. Daar bleek volgens het programma dat de stichting in werkelijkheid veel minder werk verricht dan berichten in de media doen vermoeden.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress