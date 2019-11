Rossana Kluivert onder vuur na 'Opgelicht'-reportage over haar hondenstichting

Rossana Kluivert ligt behoorlijk onder vuur. In een reportage van het programma Opgelicht zagen we dinsdagavond hoe het bestaan van de door haar opgezette Kluivert Dog Rescue Center op Curaçao in twijfel wordt getrokken. Rossana wilde niet reageren en liet kijkers onthutst achter.

Kluifjeslijn

De vragen rondom het bestaan van de stichting ontstonden door de Kruidvatfolder die in september verspreid werd. In de folder werd de Kluifjeslijn gepromoot; een speciale lijn met drinkbakken, speeltjes en dekentjes voor honden. Een deel van de opbrengst zou naar het Kluivert Dog Rescue Center gaan, met als doel de zwerfhonden op Curaçao te helpen.

Vragen

In 2018 vertelde Rossana Kluivert: “Als het aan mij ligt red ik alle dieren. De honden hebben geen stem. Dieren zijn veel leuker dan sommige mensen.” Maar na meerdere vragen rondom het bestaan van de stichting, besloot Opgelicht op onderzoek uit te gaan. Het gedoneerde geld zou naar verluid namelijk niet zijn gebruikt voor het hondenasiel.

Geen opvang

De twijfels blijken terecht. De lokale bevolking van Curaçao heeft geen idee waar het centrum is (of zou moeten komen), zo blijkt na onderzoek van het programma. Toch zijn er wél allerlei drinkbakken en andere benodigdheden voor de honden verscheept naar het eiland.

Niet veel

Een dierenarts die veel contact met Rossana Kluivert heeft verklaart dat er wel een aantal hondjes geholpen zijn, maar dat het in de media groter lijkt dan het daadwerkelijk is. “Er wordt niet veel gedaan, nee. Het is een beperkte stroom dieren, ik heb grotere projecten gedaan. In totaal denk ik dat we 20 honden geholpen hebben.”

Geen reactie

Kijkers staan perplex, blijkt al snel uit de stortvloed aan tweets. “Ik heb er geen woorden voor”, schrijft iemand. Rossana wilde niet reageren in het programma. Er wordt dan ook nog op een reactie gewacht.

#Kluivert #opgelicht Veel donatie- geld van de stichting list en bedrog wordt besteed aan advocaatkosten…. Als je niks te verbergen hebt doe je zelf het woord toch ?#rosannakluivert ? pic.twitter.com/iUnm2MCMOT — Treeske (@kijkbeters) November 26, 2019

Een foundation hebben voor honden en dan 0 honden hebben . Geen telnr in Curaçao op je site. En dan zo opscheppen op alle media. Dierenartsen die getuigen; al lang niet gezien die foundation. En in totaal maar max 40 hondjes geholpen over al die tijd..Geen woorden voor #Opgelicht — Eucalypta 🚜🚜🚜🏗🏗🏗 (@Franciska323) November 27, 2019

Als je in het programma #opgelicht komt is er iets niet goed . De Kluiverts hebben er een advocaat voor nodig om uit te leggen waarom ze niets voor honden doen . Nuttig rendement is dat ze nu drie keer zo hard moeten om het tegendeel te bewijzen. — Harry Piet (@harrypiet) November 27, 2019

Wat zak je dan door het ijs, zeg #RossanaKluivert. En dat nog wel over de rug van die zielige verwaarloosde en voor dood achtergelaten #hondjes op #Curacao. Dan ga je dus echt over lijken! Ga je heel diep schamen!#opgelicht#RescuePaws — Mary McM van Asperen (@MaryMacMillan) November 26, 2019

Bron: AD, Avtrotros. Beeld: ANP, Twitter