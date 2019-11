Rossana Kluivert reageert op ophef na reportage over hondenstichting in 'Opgelicht'

Het programma ‘Opgelicht’ heeft dinsdagavond voor flink wat ophef gezorgd. In de uitzending was een reportage te zien over de door Rosanna Kluivert opgerichte Kluivert Dog Rescue Center op Curacao.

Na meerder vragen rondom het bestaan van de stichting, ging Opgelicht op onderzoek uit op Curacao. Daar bleek volgens het programma dat de stichting in werkelijkheid veel minder werk verricht dan berichten in de media doen vermoeden.

Zeer onzorgvuldig

Rossana Kluivert kreeg in het programma niet de mogelijkheid om te reageren, laat ze woensdagavond in een statement weten. “In Opgelicht is een item te zien geweest waarbij op zeer onzorgvuldige wijze de resultaten en het harde werken van onze foundation zijn belicht”, schrijft Rossana in een officiele verklaring.

Persoonlijk aangevallen

“Als naamgeefster en bestuurslid van de foundation voel ik mij zakelijk en persoonlijk aangevallen door de lichtzinnige manier waarop het programma Opgelicht?! ‘onderzoek’ heeft gedaan naar de foundation waar ik, en vele anderen met mij, zich actief voor inzetten.” Volgens Rossana is ze nu al anderhalf jaar samen met vele vrijwilligers bezig om het hondenleed op het eiland tegen te gaan. Het doel is altijd geweest om een eigen “Dog Rescue Center’ te realiseren op het eiland. Daarvoor zijn ze een samenwerking aangegaan met de stichting Rescue Paws Curacao.

Eenzijdige beschuldigingen

“Na verloop van tijd zijn wij tot de conclusie gekomen dat deze stichting niet te goeder trouw handelde. Wij hebben de samenwerking toen per direct beëindigd”, laat Kluivert weten in de verklaring. “Sinds wij uit elkaar zijn probeert zij, o.a. via social media, ons in een kwaad daglicht te stellen. Tot op heden zijn alle benaderde media, na kortstondig onderzoek, tot de conclusie gekomen dat de ‘melders’ van misstanden te kwader trouw handelen. Het is dan ook zeer teleurstellend dat Opgelicht?! wel een gewillig oor heeft geboden voor de eenzijdige beschuldigingen die van hen afkomstig zijn.”